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Банкам разрешили дистанционно открывать счета для ИП и юрлиц на выплату зарплат

22.04.2020 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нацбанк разрешил банкам дистанционно — без присутствия клиента — открывать некоторые расчетные счета организациям и ИП. Это касается тех счетов, которые предназначены в том числе для получения кредитов на выплаты зарплат.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Регулятор разослал банкам письмо, в котором сообщает, что юрлицам и ИП могут открывать некоторые расчетные банковские счета без личного присутствия клиентов (их представителей) через системы дистанционного банковского обслуживания. Это касается счетов, которые предназначены для кредитов на финансирование расходов на
поддержание непрерывной хозяйственной деятельности в неблагоприятный период, выплаты зарплаты (в размере полутора бюджета прожиточного минимума с начислениями и удержаниями).

Это решение регулятора связано со сложной эпидемиологической ситуацией.

«Способы (методы) свидетельствования подлинности образцов подписей должностных лиц клиентов следует определять локальными правовыми актами банка. При этом допускается применение дистанционных способов (методов) оформления карточек с образцами подписей должностных лиц клиентов (их представителей), обеспечивающих безусловное подтверждение подлинности подписей», — говорится в письме регулятора.

 
 
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Нацбанк разрешил банкам дистанционно - без присутствия клиента - открывать некоторые расчетные счета организациям и ИП. Это касается тех счетов, которые...
 
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