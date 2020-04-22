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В Совете Республике рассматривают изменения в ряд законопроектов

22.04.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Совете Республике рассматривают изменения в ряд законопроектов

Квоты по таможенным пошлинам и бесперебойная поставка природного газа – в Совете Республике сегодня рассматривают изменения в ряд законопроектов. Большинство из них касается международной повестки.  

В частности, изменения коснулись документа о поставках природного газа из России – теперь они будут бесперебойными и по цене 127 долларов за тысячу кубических метров, а не дороже. Хорошие новости и для белорусов, которые жили и работали в Молдове – стаж будет учитываться при получении пенсии у нас в стране. Пересматриваются и квоты по таможенным пошлинам в пользу Беларуси. 

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: «Нам ряд квот переходит от России и Казахстана, что позволит дополнительно пополнить бюджет Республики Беларусь в пределах до 80 миллионов долларов ежегодно. Важно принимается решение по созданию единой электроэнергетической системы в рамках ЕАЭС. Это позволит Республике Беларусь, если необходимо, импортировать электроэнергию, но и активно заниматься поставками электроэнергии и соответственно получать валютные поступления в страну». 

Одобрены изменения в документ, касающийся лекарственных средств. Так, появится «условная» госрегистрация препаратов – это позволит обеспечить ранний доступ к лекарствам. Допускается ввоз незарегистрированных в стране лекарственных средств в определенных случаях. В сельской местности, где нет аптек, выписывать рецепты и реализовывать нужные препараты могут фельдшеры выездной бригады медпомощи. 

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Квоты по таможенным пошлинам и бесперебойная поставка природного газа – в Совете Республике сегодня рассматривают изменения в ряд законопроектов. Большинство из...
 
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