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В Совете Республике рассматривают изменения в ряд законопроектов
Источник материала: ОНТ
Квоты по таможенным пошлинам и бесперебойная поставка природного газа – в Совете Республике сегодня рассматривают изменения в ряд законопроектов. Большинство из них касается международной повестки.
В частности, изменения коснулись документа о поставках природного газа из России – теперь они будут бесперебойными и по цене 127 долларов за тысячу кубических метров, а не дороже. Хорошие новости и для белорусов, которые жили и работали в Молдове – стаж будет учитываться при получении пенсии у нас в стране. Пересматриваются и квоты по таможенным пошлинам в пользу Беларуси.
Одобрены изменения в документ, касающийся лекарственных средств. Так, появится «условная» госрегистрация препаратов – это позволит обеспечить ранний доступ к лекарствам. Допускается ввоз незарегистрированных в стране лекарственных средств в определенных случаях. В сельской местности, где нет аптек, выписывать рецепты и реализовывать нужные препараты могут фельдшеры выездной бригады медпомощи.
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Квоты по таможенным пошлинам и бесперебойная поставка природного газа – в Совете Республике сегодня рассматривают изменения в ряд законопроектов. Большинство из...
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