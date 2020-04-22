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В Слуцком районе инспектор ГАИ спас 11-летнюю девочку, которая подавилась и не могла дышать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В агрогородке Гацук Слуцкого района инспектор ГАИ
Дмитрий Семибратов прибыл на место вызова по другой причине – нарушение правил парковки. Однако заметил поблизости толпу людей. Оказалось, школьница лежала на земле без признаков жизни.
Инспектор не растерялся и сразу понял, что девочка чем-то подавилась и не может дышать. Сотрудник оказал помощь, благодаря чему школьница пришла в себя. Спасательная операция попала на камеру видеорегистратора.
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Новости Беларуси. В агрогородке Гацук Слуцкого района инспектор ГАИ спас 11-летнюю девочку от удушья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дмитрий Семибратов...
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