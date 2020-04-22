ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцком районе инспектор ГАИ спас 11-летнюю девочку, которая подавилась и не могла дышать

22.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В агрогородке Гацук Слуцкого района инспектор ГАИ спас 11-летнюю девочку от удушья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Семибратов прибыл на место вызова по другой причине – нарушение правил парковки. Однако заметил поблизости толпу людей. Оказалось, школьница лежала на земле без признаков жизни.

В Слуцком районе инспектор ГАИ спас 11-летнюю девочку, которая подавилась и не могла дышать

Инспектор не растерялся и сразу понял, что девочка чем-то подавилась и не может дышать. Сотрудник оказал помощь, благодаря чему школьница пришла в себя. Спасательная операция попала на камеру видеорегистратора.

В Слуцком районе инспектор ГАИ спас 11-летнюю девочку, которая подавилась и не могла дышать

Люди в материале: Дмитрий Семибратов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В агрогородке Гацук Слуцкого района инспектор ГАИ спас 11-летнюю девочку от удушья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дмитрий Семибратов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Белгидромете рассказали, как наблюдают за радиационным фоном в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика