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Новости экономики за 22.04.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие страны заинтересованы в крупных поставках продукции белорусских деревообработчиков? Сколько торфа добыли с начала сезона? И какую медицинскую аппаратуру запрещено вывозить из страны?
НАЧАЛСЯ СЕЗОН ДОБЫЧИ ТОРФА
В стране начался сезон добычи торфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благоприятные погодные условия позволили приступить к работам раньше. Пять из 17 торфопредприятий уже ведут плановые работы. В общей сложности добыто порядка 32 тысяч тонн. В планах на год – 2 миллиона тонн.
Торфодобывающая техника подготовлена, созданы необходимые запасы топлива, полностью выполнены болотно-подготовительные работы на действующих площадях для добычи торфа.
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Новости Беларуси. Какие страны заинтересованы в крупных поставках продукции белорусских деревообработчиков? Сколько торфа добыли с начала сезона? И какую...
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