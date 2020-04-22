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В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина

22.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине на акции протеста вышли предприниматели. Из-за введённого в стране карантина они не могут работать, а компенсации государство не выплачивает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина

В результате люди остались без средств к существованию. В Мелитополе сотни человек собрались у здания городского совета, требуя открыть рынки. Спустя несколько часов дискуссий правоохранителям удалось убедить людей разойтись. Несколько человек были задержаны.

В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина

В Запорожье и Одессе в защиту малого бизнеса устроили автопробеги. Колонны машин проехали по городам, призывая власти обратить внимание на предпринимателей и компенсировать понесённые из-за карантина убытки. В общей сложности участие в акции приняли около 600 человек. 

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Новости Украины. В Украине на акции протеста вышли предприниматели. Из-за введённого в стране карантина они не могут работать, а компенсации государство не...
 
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