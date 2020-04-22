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В Беларуси расширили перечень медицинских товаров и аппаратуры, экспорт которых временно запрещён
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство расширило перечень медицинских товаров и аппаратуры, вывоз которых из страны временно запрещен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В список включили аппаратуру для кислородной терапии и искусственного дыхания.
В марте временный запрет был наложен на вывоз одноразовых комбинезонов и костюмом химзащиты, респираторов, защитных очков, масок, хирургических халатов, бахил, медицинских перчаток и одежды.
Временный запрет действует до 1 июня 2020 года.
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Новости Беларуси. Правительство расширило перечень медицинских товаров и аппаратуры, вывоз которых из страны временно запрещен, сообщили в программе Новости «24...
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