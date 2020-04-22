Источник материала: СТВ

Удачливая посетительница сафари-парка в ЮАР стала свидетельницей редкого зрелища. Она увидела мать-леопарда, которая переводила своих детенышей через дорогу.

По информации Daily Mail, леопарда впервые заметили с детенышами в кустах на обочине дороги. Это вызвало большое волнение среди посетителей заповедника.



Фото: Daily Mail

Сначала кошка выползла из зарослей, рассмотрела область потенциальной опасности, а двое котят последовали за мамой, но затем вернулись в безопасное место.



Фото: Daily Mail

Взрослый леопард вскоре понял, что детеныши не пошли с ней, и терпеливо начал стоять посреди дороги, ожидая их. Однако маме пришлось вернуться назад, где спрятались дети.



Фото: Daily Mail

Она снова забрала их, и семья пошла по дороге, на которой несколько машин остановились, чтобы посмотреть и позволить животным благополучно пройти.



Фото: Daily Mail

Правда и здесь котята решили действовать по-своему. Один из них отстал и решил отдохнуть посреди дороги, пока не услышал визг своей матери. Она быстро схватила котенка за шею и исчезла в кустах.



Фото: Daily Mail

Леопарда редко можно увидеть с детенышами в таком юном возрасте.

Ранее в этом месте леопардов практически невозможно было встретить. Свидетель такого удивительного зрелища отметил, что более 50 лет посещает парк и ни разу не видел ничего подобного. «Это стало доказательством того, что терпение действительно окупается»‌.