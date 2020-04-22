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Стали известны новые имена музыкантов, которые выступят на фестивале «Рок за Бобров»

22.04.2020 18:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы фестиваля «Рок за Бобров», который пройдет 1 августа на аэродроме «Липки», объявили имена новых участников. Помимо уже объявленных артистов на мероприятии выступят «Порнофильмы» и «Пошлая Молли».


«Рок за Бобров» в 2019 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этом году фестиваль переезжает с Боровой на аэродром «Липки». На новой площадке выступят Noize MC, «Звери», Louna, J: Морс, Val и, как стало известно сегодня, «Порнофильмы» и «Пошлая Молли».

Организаторы фестиваля признают, что редко приглашают два года подряд одну и ту же группу. «Но невозможно было не пригласить „на бис“ самую популярную панк-рок-группу современности», — делятся они. Так, «Порнофильмы» снова станут гостями фестиваля.

«Порнофильмы» — это мелодичный, простой и понятный панк-рок, у группы максимально прямолинейные, ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами. Коллектив существует с 2008 года и за свою карьеру выпустил более 10 релизов, а альбом «Молодость и панк-рок» вывел ее в топ среди коллективов их направления. Примечательно, что все участники группы вегетарианцы, не употребляют алкоголь и наркотики, не курят.

Усилит лайнап «Рока за Бобров» украинская группа «Пошлая Молли» — один из главных рок-коллективов современности и кумиры молодежи. За спиной у музыкантов наделавшие шума хиты, несколько клипов и сотни отыгранных концертов. Объяснить, в чем кроется феномен успеха коллектива, сложно. То ли в простых и знакомых каждому текстах, то ли в иронии, которой сквозит каждая композиция, то ли в адской смеси рока, рэпа и электронной музыки.

Уже через месяц «Рок за Бобров» назовет имена оставшихся хедлайнеров фестиваля и новые цены на билеты. А пока у вас есть возможность купить их по старой цене — от 39 рублей.

Фестиваль «Рок за Бобров»

Когда: 1 августа, 12.00
Где: аэродром «Липки»
Сколько: 39 рублей, VIP-билет — 79 рублей

Купить билет

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Организаторы фестиваля «Рок за Бобров», который пройдет 1 августа на аэродроме «Липки», объявили новые имена участников. Ими станут «Порнофильмы» и «Пошлая Молли».
 
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