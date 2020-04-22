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МИД Германии анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате»

22.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МИД Германии анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате»

Минский процесс по урегулированию конфликта в Украине нуждается в новых импульсах, в этой связи на следующей неделе пройдет видеоконференция в «нормандском формате». Об этом заявил сегодня глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает ТАСС.

По словам Хайко Мааса, на днях он провел разговоры с французским, российским и украинским коллегами. «Мы договорились, и я рад этому, что будет видеоконференция в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, и эта конференция пройдет на следующей неделе», — сказал глава МИД ФРГ.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся очередной саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Тогда президенты выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года, а также выступили за внесение изменений в Конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера. В итоговом коммюнике саммита президентов также была подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.

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Минский процесс по урегулированию конфликта в Украине нуждается в новых импульсах, в этой связи на следующей неделе пройдет видеоконференция в «нормандском...
 
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