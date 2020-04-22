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Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые
22.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О зеленом будущем своего города Брестчане заботятся не на словах. Свидетельство тому – продолжение экологической акции среди жителей Московского района. На этот раз эстафету приняли жильцы многоквартирных жилых домов организаций собственников, проживающие по улицам Луцкой и Пронягина.
Жильцы не только полили деревья, но и высадили зеленые насаждения в своих дворах.
Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо только желание.
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О зеленом будущем своего города Брестчане заботятся не на словах. Свидетельство тому – продолжение экологической акции среди жителей Московского района. На...
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