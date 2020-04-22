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Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые

22.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О зеленом будущем своего города Брестчане заботятся не на словах. Свидетельство тому – продолжение экологической акции среди жителей Московского района. На этот раз эстафету приняли жильцы многоквартирных жилых домов организаций собственников, проживающие по улицам Луцкой и Пронягина.

Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые

Жильцы не только полили деревья, но и высадили зеленые насаждения в своих дворах.

Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые

Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо только желание.

Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые

Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые
 Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые

 
 
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  О зеленом будущем своего города Брестчане заботятся не на словах. Свидетельство тому – продолжение экологической акции среди жителей Московского района. На...
 
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