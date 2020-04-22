 Жители улиц Луцкой и Пронягина не только полили деревья, но и высадили новые

Источник материала: Виртуальный Брест

О зеленом будущем своего города Брестчане заботятся не на словах. Свидетельство тому – продолжение экологической акции среди жителей Московского района. На этот раз эстафету приняли жильцы многоквартирных жилых домов организаций собственников, проживающие по улицам Луцкой и Пронягина.





Жильцы не только полили деревья, но и высадили зеленые насаждения в своих дворах.

Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо только желание.









