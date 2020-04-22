Источник материала: Виртуальный Брест

Прежде всего делаем акцент - приложение Оплати умеет оплачивать транспорт просто как часть всеобщей системы оплаты, и оно лишь частично конкурирует с уже работающим у нас Tix-ом. Чтобы вы понимали разницу - Оплати можно оплатить в магазинах, кафе, ресторанах, барах, музеях и т.д. (список ограничен только договоренностями и желанием), а TiX - вы можете оплатить только проезд в автобусе. Сами подумайте, какая система вам предпочтительнее.





Но давайте разбираться с самого начала. Скачать приложение Оплати можно в App Store или Play Market бесплатно. Пополнить счет можно бесплатно. Оплата идёт без комиссий как для того, кто платит, так и для того, кто получает деньги. Если всё бесплатно, в чём тогда смысл ситуации для банка? В пополнении базы клиентов, всё же вам открывается электронный счёт со всеми вытекающими, и вы становитесь нормальным полноправным клиентом Белинвестбанка.





Ладно, скачали, установили. Что дальше? Регистрация обязательная, для этого надо указать свой личный номер из паспорта. Дальше варианты - по смс подтвердить телефон, или приложение покажет ваши счета и карточки в Белинвестбанке, тогда вообще ничего не нужно. Естественно, анонимно приложение не позволит вам платить или получить деньги, всё контролируется, как и при обычной работе с пластиковой карточкой. Для авторизации можно выбрать - пароль, отпечаток пальца или лицо (стандартный набор авторизации на телефоне).

Пополнять счёт можно опять же разными вариантами: карта, ЕРИП, зачисление по безналичному расчёту и т.д. Но самое прикольное - вы можете просто передавать друг другу деньги по QR-коду. Выглядит это так: вы генерируете на приложении код, другой человек считывает телефоном этот код, ему предлагается ввести нужную сумму и подтвердить платёж.

Всё это просто и быстро, без проволочек и вводов кодов подтверждения.

Итак, поехали... В смысле, заходим в автобус и пробуем прокатиться. На самых видных местах висят наклейки с QR-кодами, а снаружи на автобусе большой плакат, информирующий, что тут можно оплатить смарт-билетами. Открываем приложение, открываем считыватель кодов, наводим на код на плакате...





Мы пробовали разные варианты - код срабатывает мгновенно, без ошибок, с довольно большого расстояния. И даже под углом. И даже при зуме. Сумму вводить не нужно, она сразу проставляется, собственно, надо только нажать кнопочку "приобрести". Разве что можно выбрать количество билетов (в системе можно оплатить проезд себе и другу, или компании). Готово, прячем телефон (ага, конечно) и едем спокойно дальше по маршруту.

И внезапно появляется контроль. Опять достаём телефон (впрочем, у многих он и так остаётся в руках в пути), открываем приложение, открываем считыватель кодов, но на этот раз считываем персональный код контролёра. Моментально (хотя, это зависит от освещения, и от вашей камеры, и от состояния изношенности кода контролёра) на экране высвечивается ваш билет, на котором указан номер маршрута, дата и время. Если всё ок, контролёр не имеет к вам претензий, если что-то не совпадает, вас попросят.





Кстати, если вас всё же попросят, оплатить штраф можно тоже, так как тут же есть ЕРИП! Но надеемся, вы не из этих, лопоухих, которые не оплачивают услуги транспорта.

Вот такое простое и эффективное приложение, которое будет полезно не только в транспорте. Уже сейчас к системе подключили Санту, а через месяц-два подтянут и остальных ритейлеров. Кстати, тут же можно активировать и ваши магазинные карточки. Как это работает, мы ещё не разбирались, но скорее всего аналогично.





Для работы нужен обязательно интернет, если у вас его нет, можно попросить у друга "раздать". А ещё можно открывать общие кошельки, или кошельки для детей, или собирать средства на какие-то общие нужды. А ещё можно в ресторане заранее сделать заказ и оплатить его. Или можно придумать проездной на час, или на день, или на неделю. А можно рассчитаться на рынке безналом - если у продавца есть такое же приложение. Короче - вариантов вообще масса, просто придумывай и реализовывай. И всё это, напомним, без оплаты.