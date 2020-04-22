В Беларуси появится ипотека. Как она будет работать?

Источник материала: ОНТ

Президент подписал Указ «Об ипотечном жилищном кредитовании». Преимущество такой формы в том, что сама недвижимость выступает в виде обеспечения обязательств перед банком.

Что еще нужно знать тем, кто мечтает о собственном жилье и тем, кто работает на рынке недвижимости? И как эта сфера восприняла новый для нас инструмент в эти непростые времена?

В программе «Объективно» на вопросы о нововведении на белорусском рынке недвижимости рассказали заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, а также начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Анатолий Авраменко.



Подробности в видео.





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