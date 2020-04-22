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В Беларуси появится ипотека. Как она будет работать?

22.04.2020 20:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси появится ипотека. Как она будет работать?

Президент подписал Указ «Об ипотечном жилищном кредитовании».  Преимущество такой формы в том, что сама недвижимость выступает в виде обеспечения обязательств перед банком. 

Что еще нужно знать тем, кто мечтает о собственном жилье и тем, кто работает на рынке недвижимости? И как эта сфера восприняла новый для нас инструмент в эти непростые времена?

В программе «Объективно» на вопросы о нововведении на белорусском рынке недвижимости рассказали заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, а  также начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Анатолий Авраменко.

Подробности в видео.


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Президент подписал Указ «Об ипотечном жилищном кредитовании».  Преимущество такой формы в том, что сама недвижимость выступает в виде обеспечения обязательств...
 
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