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В Беларуси появится ипотека. Как она будет работать?
Источник материала: ОНТ
Президент подписал Указ «Об ипотечном жилищном кредитовании». Преимущество такой формы в том, что сама недвижимость выступает в виде обеспечения обязательств перед банком.
Что еще нужно знать тем, кто мечтает о собственном жилье и тем, кто работает на рынке недвижимости? И как эта сфера восприняла новый для нас инструмент в эти непростые времена?
В программе «Объективно» на вопросы о нововведении на белорусском рынке недвижимости рассказали заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, а также начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Анатолий Авраменко.
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Президент подписал Указ «Об ипотечном жилищном кредитовании». Преимущество такой формы в том, что сама недвижимость выступает в виде обеспечения обязательств...
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