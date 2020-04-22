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ООН – 75 лет. Эффективна ли Организация Объединенных Наций в наши дни?

22.04.2020 20:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ООН – 75 лет. Эффективна ли Организация Объединенных Наций в наши дни?

25 апреля 1945 года в Сан-Франциско представители 50 стран мира собрались, чтобы обсудить создание организации по поддержанию мира и безопасности после пережитого ужаса и последствий Второй Мировой войны. Были среди них и представители Белорусской ССР. Так было положено начало ООН. 

Сегодня мы вспоминаем эту дату и пытаемся понять, какую роль в современном мире играет Организация Объединенных Наций и союзы, которые тогда были призваны сделать мир крепче, а проблемные места и конфликты решать за столом переговоров. Почему сегодня это всё чаще даёт сбои. 

В студии «Объективно» – начальник Главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Ирина Величко и председатель Постоянной комиссии по международным отношениям Палаты представителей Андрей Савиных.

Подробности в видео.

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25 апреля 1945 года в Сан-Франциско представители 50 стран мира собрались, чтобы обсудить создание организации по поддержанию мира и безопасности после пережитого...
 
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