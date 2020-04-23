У Рамзана Кадырова появилось красное пятно на лбу. И этому есть объяснение

Источник материала: Tut.by

В среду, 22 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров появился в нескольких публикациях в инстаграме с довольно большим красным пятном на лбу. Это похоже на кровопускание, пишет medialeaks.

Например, на общей фотографии с руководящим составом чеченского минздрава.

Также Кадыров записал видеообращение — и тоже с приметным пятном.

Как предположил телеграм-канал «Д///ихад», на лбу у главы Чечни — след от хиджамы, лечебного кровопускания в исламской медицине. Еще в 2019 году Кадыров призывал верующих доверять исламской медицине, сообщал «Грозный-информ». Тогда он рассказал своим подписчикам в инстаграме, что и сам лечится традиционными методами, в том числе прибегая к хиджаме.

Хиджама — это капиллярное кровопускание, выполняемое с помощью вакуумных банок, устанавливаемых на мелкие надрезы кожи. При их помощи происходит выкачивание крови из подкожных капиллярных сосудов Считается, что лечебное кровопускание является сунной пророка Мухаммада, который советовал делать хиджаму как минимум два раза в год. Весной, чтобы вывести из тела застуженную зимой кровь, и осенью, чтобы убрать кровь, что перегрелась за лето.

Добавим, что в современной медицине кровопускание практически не используется, доказанной эффективности не имеет, у него есть противопоказания и осложнения.