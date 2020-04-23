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У Рамзана Кадырова появилось красное пятно на лбу. И этому есть объяснение
Источник материала: Tut.by
В среду, 22 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров появился в нескольких публикациях в инстаграме с довольно большим красным пятном на лбу. Это похоже на кровопускание,
Например, на общей фотографии с руководящим составом чеченского минздрава.
Также Кадыров записал видеообращение — и тоже с приметным пятном.
Как
Добавим, что в современной медицине кровопускание практически не используется, доказанной эффективности не имеет, у него есть противопоказания и осложнения.
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В среду, 22 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров появился в нескольких публикациях в инстаграме с довольно большим красным пятном на лбу.
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