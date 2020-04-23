Беларуси отказано в гречке, но ей хватит и своей

Беларусь откажется от импорта гречки из РФ, но она способна себя полностью обеспечить.

Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

По его словам, Беларуси поставляет гречку Россия еще с советских времен. Почвенно-климатические условия соседней страны позволяют проще производить различные крупы, в том числе гречку. Поэтому были организованы постоянные поставки и заключены долгосрочные контракты.

России выгодно поставлять гречку в Беларусь, которая является хорошим торгово-экономическим партнером.

«И тут вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты, и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались фитосанитарные сертификаты», - отметил он.

Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации.

Ограничения были введены 20 марта, и уже 21 марта состоялся телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России, они обсудили эту проблему. Затем практически в течение месяца - до 15 апреля, когда были сняты ограничения, - с этим вопросом разбирались эксперты на разных уровнях.

По данным Минсельхозпрода, объемы поставок гречки из РФ в марте текущего года упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом за первый квартал текущего года из РФ на белорусский рынок недопоставлено практически 20% гречневой крупы.

По словам Богданова, президент принял решение увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое. Это позволит уже в текущем году обеспечить рынок на 100% и даже экспортировать на рынки соседних государств.