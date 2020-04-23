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Поддержка. Настенные часы под Ваш интерьер теперь и в Слуцке

23.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Авторские идеи многослойных настенных часов воплощает в жизнь уроженец нашего города Николай со своей супругой. Мастерская декора для дома предлагает свои услуги и по изготовлению детских карандашниц, фоторамок, ночников и т.д.

Наши преимущества:

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Отличное качество работ
  • Экологические материалы
  • Гарантия

Поддержка. Настенные часы под Ваш интерьер теперь и в Слуцке

+375 (29) 270 61 41 (life|Viber)

Вконтакте: https://vk.com/my_homeby 
Инстаграм: https://www.instagram.com/my_home.by/ 

Мы работаем как с частными клиентами, так и с коммерческими организациями. УНП 692064873

Поддержка. Настенные часы под Ваш интерьер теперь и в Слуцке

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Авторские идеи многослойных настенных часов воплощает в жизнь уроженец нашего города Николай со своей супругой. Мастерская декора для дома предлагает свои услуги...
 
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