Поддержка. Настенные часы под Ваш интерьер теперь и в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





Авторские идеи многослойных настенных часов воплощает в жизнь уроженец нашего города Николай со своей супругой. Мастерская декора для дома предлагает свои услуги и по изготовлению детских карандашниц, фоторамок, ночников и т.д.

Наши преимущества:

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Отличное качество работ

Экологические материалы

Гарантия





+375 (29) 270 61 41 (life|Viber)

Вконтакте: https://vk.com/my_homeby

Инстаграм: https://www.instagram.com/my_home.by/

Мы работаем как с частными клиентами, так и с коммерческими организациями. УНП 692064873



