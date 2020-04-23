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Лидеры стран ЕС обсудят меры по преодолению кризиса на онлайн-саммите
Источник материала: ОНТ
Европа начинает выходить из режима локдауна и постепенно запускает экономику. Ситуацию сегодня обсудят главы государств Евросоюза на онлайн-саммите, в том числе скоординируют работу по перспективам открытия внешних и внутренних границ.
Лидеры стран ЕС должны согласовать антикризисный план, который включает в себя поддержку людей, лишившихся дохода, рефинансирования долгов бизнеса, а также предоставление льготных кредитов государств-членов союза. Предложенные меры по восстановлению экономики оцениваются примерно в полтриллиона евро.
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Европа начинает выходить из режима локдауна и постепенно запускает экономику. Ситуацию сегодня обсудят главы государств Евросоюза на онлайн-саммите, в том числе...
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