Лидеры стран ЕС обсудят меры по преодолению кризиса на онлайн-саммите

Источник материала: ОНТ

Европа начинает выходить из режима локдауна и постепенно запускает экономику. Ситуацию сегодня обсудят главы государств Евросоюза на онлайн-саммите, в том числе скоординируют работу по перспективам открытия внешних и внутренних границ.

Лидеры стран ЕС должны согласовать антикризисный план, который включает в себя поддержку людей, лишившихся дохода, рефинансирования долгов бизнеса, а также предоставление льготных кредитов государств-членов союза. Предложенные меры по восстановлению экономики оцениваются примерно в полтриллиона евро.

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