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В Японии медицинские маски шьются из оршанского льна

23.04.2020 11:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии медицинские маски шьются из оршанского льна

Японские маски изготавливаются из оршанского льна. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина.

Как отметил дипломат, недавно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна.

Представительный директор японской компании NBR, которая занимается импортом белорусским льном и изделий Оршанского льнокомбината, Сёго Фурусава рассказал, что они начали производить маски из белорусского льна в декабре 2019 года. 

К слову, японских покупатели заинтересованы не только масками изо льна. Также пользуются большим спросом столовые наборы и одежда. 

ФОТО:  Из видео посольства Беларуси в Японии

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Японские маски изготавливаются из оршанского льна. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина. Как...
 
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