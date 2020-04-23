В Японии медицинские маски шьются из оршанского льна

Источник материала: ОНТ

Японские маски изготавливаются из оршанского льна. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина.

Как отметил дипломат, недавно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна.

Представительный директор японской компании NBR, которая занимается импортом белорусским льном и изделий Оршанского льнокомбината, Сёго Фурусава рассказал, что они начали производить маски из белорусского льна в декабре 2019 года.

К слову, японских покупатели заинтересованы не только масками изо льна. Также пользуются большим спросом столовые наборы и одежда.

ФОТО: Из видео посольства Беларуси в Японии

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