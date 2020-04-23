Два человека решили потревожить одинокую лягушку. Это было ошибкой

Источник материала: Tut.by

Не стоит приставать к диким животным — даже к тем, кто выглядит безобидно. Это наглядно демонстрирует видео, на котором два человека решили потревожить одинокую лягушку. Она долго игнорировала людей, но и ее терпение лопнуло. Взгляните, чем все закончилось.