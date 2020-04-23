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Два человека решили потревожить одинокую лягушку. Это было ошибкой
Источник материала: Tut.by
Не стоит приставать к диким животным — даже к тем, кто выглядит безобидно. Это наглядно демонстрирует видео, на котором два человека решили потревожить одинокую лягушку. Она долго игнорировала людей, но и ее терпение лопнуло. Взгляните, чем все закончилось.
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