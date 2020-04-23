В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», который расположен в Смолевичском районе, прорабатывают второй план развития на следующие 5 лет, сообщает Беларусь 1.

Напомним, реализация первого завершается в этом году. Уже построено 32 км. дорог, более 230 км. инженерных сетей, около 90 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости. При этом до конца текущего года эта цифра увеличится на треть.

Также проектируется новый дом под арендное жилье. Планируется строительство ж/д терминала и ветки из Минска в индустриальный парк, что должно облегчить доставку людей и грузов.

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