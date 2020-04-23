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Мировые цены на нефть восстанавливаются после обвала
Источник материала: ОНТ
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после рекордного обвала, длившегося последние два дня.
Стоимость барреля нефти марки Brent уже достигла $21,5, в то время как нефть марки WTI к 11 часам утра успела восстановиться до отметки в $14,80 за баррель. В начале недели мировые котировки обвалились до рекордно низких значений. Впервые за всю историю добычи «черного золота» цены на нефть марки WTI стали отрицательными, дойдя до отметки в минус $53 за баррель.
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Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после рекордного обвала, длившегося последние два дня. Стоимость барреля нефти марки Brent уже достигла $21,5, в то...
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