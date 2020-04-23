Власти Минска игнорируют просьбу медиков и готовы организовать массовое паломничество на кладбища

Источник материала: Ежедневник

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Столичные транспортники создадут все условия для скопления людей в местах захоронения на Радуницу. А ведь именно от этого так просил воздержаться Минздрав...

28 апреля планируется организовать 250 дополнительных автобусных рейсов из Минска для посещения кладбищ. А с 25 по 27 апреля дополнительно будет выделено 100 подвижных единиц.

Об этом рассказал заместитель директора ГП "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов, передает Белта .

Напомним, что на днях Минздрав в лице Инны Карабан, заместителя начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики, обратился к белорусам с просьбой: «Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание, потому что кладбища есть всегда и они останутся, всегда вы найдете время для того, чтобы их посетить».