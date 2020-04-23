﻿ Легендарный «Доминатор» хочет стать президентом Чехии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Легендарный «Доминатор» хочет стать президентом Чехии

23.04.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек, легендарный «Доминатор», как прозвали его в НХЛ, заявил, что хочет в будущем стать президентом страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на чешское издание Isport.


Фото: Dan4th Nicholas, wikimedia

«Это не просто мимолетная мысль. Я действительно думаю о желании в будущем стать президентом Чехии. Мне это интересно. Конечно, все может измениться, но сейчас я рассматриваю возможность участия в президентской гонке», — заявил 55-летний Гашек.

Полностью интервью знаменитого спортсмена, где он расскажет все подробности, будет опубликовано 24 апреля.

Гашек — двукратный обладатель Кубка Стэнли. Начинал карьеру в чешском клубе «Пардубице», позже играл за такие команды НХЛ как «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». В сезоне 2010/2011 защищал ворота московского «Спартака», выступающего в КХЛ.

Во время игры за «Баффало» Гашек на протяжении нескольких лет оставался лучшим вратарем лиги, удостоился множества наград и титулов, а от болельщиков получил прозвище «Доминатор».

Является трехкратным чемпионом Чехии (Чехословакии), шестикратным обладателем Везина Трофи, трехкратным обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи, дважды подряд получал Харт Трофи, имеет две награды Лестер Пирсон Авард, семь раз призывался на матчи всех звезд НХЛ. Вместе со сборной своей страны выиграл золотую и бронзовую медали Олимпийских игр, считается на родине национальным героем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На родине он считается национальным героем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обвала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика