Легендарный «Доминатор» хочет стать президентом Чехии

Источник материала: Tut.by

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек, легендарный «Доминатор», как прозвали его в НХЛ, заявил, что хочет в будущем стать президентом страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на чешское издание Isport.



Фото: Dan4th Nicholas, wikimedia

«Это не просто мимолетная мысль. Я действительно думаю о желании в будущем стать президентом Чехии. Мне это интересно. Конечно, все может измениться, но сейчас я рассматриваю возможность участия в президентской гонке», — заявил 55-летний Гашек.

Полностью интервью знаменитого спортсмена, где он расскажет все подробности, будет опубликовано 24 апреля.

Гашек — двукратный обладатель Кубка Стэнли. Начинал карьеру в чешском клубе «Пардубице», позже играл за такие команды НХЛ как «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». В сезоне 2010/2011 защищал ворота московского «Спартака», выступающего в КХЛ.

Во время игры за «Баффало» Гашек на протяжении нескольких лет оставался лучшим вратарем лиги, удостоился множества наград и титулов, а от болельщиков получил прозвище «Доминатор».

Является трехкратным чемпионом Чехии (Чехословакии), шестикратным обладателем Везина Трофи, трехкратным обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи, дважды подряд получал Харт Трофи, имеет две награды Лестер Пирсон Авард, семь раз призывался на матчи всех звезд НХЛ. Вместе со сборной своей страны выиграл золотую и бронзовую медали Олимпийских игр, считается на родине национальным героем.