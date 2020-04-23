Источник материала: Myfin

Онлайн-выставка «Художник и город» откроется в Минске при поддержке банка ВТБ

В этом году «Художник и город» посвящен столетию УНОВИСа. Все художники, представленные на выставке, являются последователями идей и основных принципов супрематизма Казимира Малевича. В экспозиции 32 работы, часть из которых написана живописцами творческого объединения «Квадрат», которое по праву можно назвать наследником УНОВИСа. «Квадрат» в экспозиции представлен работами Александра Малея – основателя объединения, Николая Дундина, Виктора Шилко, Александра Досужева, Александра Слепова и Валерия Чукина.



«Этот проект относится к категории событий, которые не выстреливают из ниоткуда, а просто, если можно так сказать, выходят из тени. Несмотря на модные и немодные течения, изменения конъюнктур, прихода и ухода новых реалий, в Витебске была и есть своя, во многом уникальная, культурная среда. В ней рождались и продолжают рождаться новые идеи, новые художники. Можно говорить о связи с самыми великими именами, проводить параллели, но витебские художники – такие, какие есть – яркие индивидуальности и личности. В их творчестве звучит Витебск, город, люди и те вибрации, которые можно почувствовать, увидев работы, представленные на выставке», – отмечает директор музея «Витебский центр современного искусства» Андрей Духовников.

В режиме онлайн «Художник и город» открывается впервые. На онлайн-локации – площади Якуба Коласа – в панорамном формате будут располагаться кубические конструкции с репродукциями картин. Пользователь сможет осмотреть каждый куб со всех сторон. При нажатии на репродукцию картина откроется в формате фотографии высокого качества.

На протяжении восьми лет существования проекта искусство выходило за рамки картинных галерей, музеев и частных коллекций в публичное городское пространство. Выставка проходила не только в Минске, но также приезжала в Витебск и Брест. Онлайн-формат этого года позволит проекту пойти намного дальше – перед тем, как он украсит улицы городов, выставка придет прямо домой к любителям белорусской живописи, вне зависимости от их местонахождения.

Про нововведения проекта в этом году рассказал председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров: «Помещение выставки в онлайн-пространство значительно расширит аудиторию проекта. Это значит, что теперь с белорусскими художниками смогут познакомиться не только сами белорусы, но и жители других стран. Мы решили задействовать онлайн-возможности также и в целях безопасности, ведь в это непростое время важно минимизировать появление людей на улице, тем более в центре города. Решение открыть проект онлайн мы приняли с заботой о жителях города».

Выставочный проект планируется запустить в офлайн-формате, как только этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация. Также в планах переезд экспозиции из Минска в Витебск – город, где зародилось творческое объединение УНОВИС.

Справочно:

Проект реализует коммуникационная компания GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура и музеем «Витебский центр современного искусства» при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Седьмой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).