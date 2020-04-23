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«Почти все видно»: Нюша показала провокационное фото в купальнике
Источник материала: ОНТ
Певица Нюша удивила поклонников новым провокационным снимком в Instagram. Звезда находится в самоизоляции дома, однако опубликовала откроенный снимок в леопардовом купальнике
Звезда опубликовала провокационную фотографию на своей странице в Instagram. На кадрах Нюша предстала перед поклонниками в откровенном купальнике на фоне пляжа.
Певица пояснила, что выбирает фон для конференции Zooma, и попросила помочь придумать название к фото. Однако подписчики обратили внимание не на ее призыв, а на крой купальника. Некоторые сочли его слишком вульгарным. Свое мнение пользователи высказали в комментариях к фото.
«Зачем вообще что-то на нижнюю часть тела натягивать, если и так почти все видно», «Нюша, вот зачем ты так?! Скромность тебе идет», «Перебор», – написали поклонники артистки.
Тем временем другие фанаты поддержали певицу, отметив, что выглядит она сногсшибательно.
Недавно певица восхитила поклонников
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Певица Нюша удивила поклонников новым провокационным снимком в Instagram. Звезда находится в самоизоляции дома, однако опубликовала откроенный снимок в леопардовом...
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