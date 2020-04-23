«Почти все видно»: Нюша показала провокационное фото в купальнике

Источник материала: ОНТ

Певица Нюша удивила поклонников новым провокационным снимком в Instagram. Звезда находится в самоизоляции дома, однако опубликовала откроенный снимок в леопардовом купальнике

Звезда опубликовала провокационную фотографию на своей странице в Instagram. На кадрах Нюша предстала перед поклонниками в откровенном купальнике на фоне пляжа.

Певица пояснила, что выбирает фон для конференции Zooma, и попросила помочь придумать название к фото. Однако подписчики обратили внимание не на ее призыв, а на крой купальника. Некоторые сочли его слишком вульгарным. Свое мнение пользователи высказали в комментариях к фото.

«Зачем вообще что-то на нижнюю часть тела натягивать, если и так почти все видно», «Нюша, вот зачем ты так?! Скромность тебе идет», «Перебор», – написали поклонники артистки.

Тем временем другие фанаты поддержали певицу, отметив, что выглядит она сногсшибательно.

Недавно певица восхитила поклонников прозрачным кружевным мини .

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram