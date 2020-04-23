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С начала года таможенники выявили 16 фактов ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с измененными ВИН-номерами

23.04.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Полная или частичная смена номера. С начала года белорусские таможенники выявили 16 фактов ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с измененными ВИН-номерами. Что примечательно, в этом списке есть и грузовики. Так, один из последних случаев в пункте пропуска "Привалка", через который ехал тягач "рено". Оказалось, что его идентификатор был целиком перебит. Такая же фура, только уже с полуприцепом, ехала и через Каменный Лог. После экспертизы выяснилось: номера действительно изменили - где-то полностью, где-то фрагментами. По всем фактам начаты административные процессы. Владельцам машин грозит крупный штраф, а также конфискация авто. Добавим, общая оценочная стоимость 16-ти автомобилей составила более 400 тысяч рублей.

 
 
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Полная или частичная смена номера. С начала года белорусские таможенники выявили 16 фактов ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с измененными ВИН-номерами. Что...
 
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