"Нельзя отмахиваться от рекомендаций ВОЗ" Лукашенко снова совещается с чиновниками - все без масок

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, главы областей и помощники президента. Все чиновники и на этот раз без масок.













"Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами", - открыл совещание Лукашенко.





Он отметил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.





"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет".









Лукашенко также заявил, что ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития.





"Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть, - заявил Лукашенко. - Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара".









Он пояснил, что в начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны России, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19.

Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило.





"Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги", - сказал он.





Правда, чтобы сохранить это доверие, в первую очередь, надо думать о здоровье людей, а не гнать их на субботник, после участия в котором кто-то обязательно заболеет, а кто-то может и умереть.





И не грабить людей, наполняя свои карманы путем обворовывания граждан через "добровольные" взносы от субботника и через бесплатный рабский труд.