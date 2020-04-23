Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Литвы: о чём говорили лидеры двух государств

Источник материала: ОНТ

23 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Литвы Гитанасом Науседой по инициативе литовской стороны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Главам государств удалось обсудить широкий спектр вопросов по поводу двустороннего сотрудничества. Особое внимание президенты уделили развитию экономических отношений.

Литовская сторона коснулась вопроса увеличения поставок товаров и грузов, используя инфраструктуру Клайпедского порта.

Также лидеры государств затронули тему диверсификации поставок нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики обеих стран проработать вопросы энергетической безопасности.

Помимо этого, президенты обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности и взаимодействие по противодействию распространения инфекции.

В ходе разговора также был затронут вопрос перспектив инициативы «Восточное партнёрство».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram