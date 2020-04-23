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Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

23.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике. 23 апреля во Дворце Независимости обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

На совещании собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента. Ситуация в мире складывается непростая. Страны закрыты, страдает мировая экономика. Это, безусловно, сказывается и на нашей стране. Беларусь проводит экспортоориентированную политику и не может полностью изолировать себя от влияния этих процессов. Глава государства потребовал принятия немедленных решений. ВВП за первый квартал снизился, но это ни в коем случае не должны почувствовать люди: необходимо сохранить доходы граждан и уверенность в завтрашнем дне.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов. Во-первых, это нефтяные ограничения нашего ближайшего партнера. То есть мы в конце прошлого года и начале этого начали с «нефтегазовой пандемии».

Второе – это разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, в том числе и главного нашего партнера, Российской Федерации. Они закрыли границы, затруднив и прекратив всякое движение людей. Естественно, это отразилось на экономике. Мы же с вами этого не сделали. Да, нам было непросто. Но мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы.

Ну и третье – вот этот психоз, связанный с пандемией.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Поэтому нам, чего бы ни стоило, – это задача прежде всего правительства – (нужно – прим. ред.) удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития. Надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги.

Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ

И главное – мы должны обеспечить занятость, о которой я говорил. Надо стимулировать людей, чтобы они работали. Надо стимулировать малый бизнес, те же рестораны, чтобы они шли к людям, везли обеды на предприятия. Не задирая цены, ибо никто не купит. Везли домой людям, потому что мы же попросили стариков сидеть дома и особо не высовываться – так их же надо накормить. И многие рестораны, многие точки общепита пошли по этому пути. А некоторые сидят, сложив руки, и чего-то ждут, что им кто-то что-то даст.

Никто никому ничего не даст.

И несмотря на то, что у нас небольшое падение ВВП, мы же все-таки реально располагаемые доходы населения не сократили. То есть у нас реальные доходы населения за первый квартал процентов на 7,1 выросли. Это хороший рост. Дай бог нам по году это сохранить.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Президент рассказал о письме главы Всемирной организации здравоохранения, который поблагодарил Беларусь за решимость и действия для прекращения инфекции в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций этой влиятельной международной организации, но будет действовать исходя из ситуации. По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не задействован резерв.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике. 23 апреля во Дворце Независимости обсуждают...
 
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