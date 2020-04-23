Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 апреля обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства по антимонопольному регулированию и торговле. Я имею в виду, что МАРТ принял одно решение, правительство потом, через некоторое время, под каким-то предлогом отменяет его. Ну смотрите, ответите за цены.