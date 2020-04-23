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Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ

23.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 апреля обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правительству не стоит вмешиваться в деятельность Министерства по антимонопольному регулированию и торговле. Я имею в виду, что МАРТ принял одно решение, правительство потом, через некоторое время, под каким-то предлогом отменяет его. Ну смотрите, ответите за цены.

Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 апреля обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы в условиях мировой эпидемиологической...
 
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