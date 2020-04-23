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Президент Беларуси: правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 апреля обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 апреля обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы в условиях мировой эпидемиологической...
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