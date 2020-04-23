«Называют меры чересчур жесткими». Белоруски за границей о том, как меняют себя на карантине

Источник материала: Tut.by

«За шесть недель карантина тело изменилось, но, назло всем мемам, в лучшую сторону», — признается Катя Приходько. Белоруски, которые сейчас живут в Испании и США, рассказывают, как наладили свой график в условиях, когда выходить можно только в магазин и аптеку: с ежедневными тренировками, здоровым питанием и медитациями — и советуют, как извлечь пользу из самоизоляции.

Тренировки в метре от кровати и пробежки по парковке

Катя Приходько перебралась в Испанию почти год назад. Для нее солнечная Барселона оказалась идеальным для жизни городом: здесь она вместе с подругой запустила блог об испанской жизни, стала организовывать для туристов фотосессии и небольшие мероприятия — дни рождения, девичники.



Фото: из личного архива

Карантин застал девушку врасплох: казалось, сидеть дома целый месяц — это совершенно невозможно.

— Оказывается, все реально! Мы на карантине шестую неделю и адаптировались прекрасно. И это при том, что живу я в квартире без балкона и террасы. За это время пришло понимание, что дом — волшебный замок, а человеческое тело — храм. И чтобы что-то увидеть или открыть, не обязательно совершать много движений. Скорее — наоборот.

Раньше Катя тренировалась четыре-пять раз в неделю — теперь каждый день. За шесть недель тело изменилось, но, назло всем карантинным мемам, в лучшую сторону.

— Отсутствие былой активности восполняю зарядкой, тренировкой и йогой перед сном. Каждый день теперь начинается не с тренировки в зале, а в метре от кровати. Занимаюсь в основном с весом собственного тела, но, чтобы дать большую нагрузку, иногда использую 5-литровую бутылку с водой (можно брать для усложнения ягодичного мостика, приседаний и выпадов). Также помогают с занятиями фитнес-резинки : они улучшают эффективность практически всех упражнений. Тренировка длится около получаса и заканчивается интенсивным кардио — бегом, танцами или повтором комплекса по тай-бо.



Фото: из личного архива

Бег в парке Кате пришлось заменить бегом по парковке под домом:

— Благо, на ней ни разу не встречала людей, иначе пришлось бы прервать сеансы. Бегаю около 20 минут — и этого хватает, чтобы поддерживать себя в форме.

Изоляция формирует дисциплину в питании — априори нет соблазна встретиться с кем-то «на вкусности», считает девушка.

— Но в остальном мой рацион не изменился: питаюсь три раза в день и стараюсь не перекусывать. На завтрак ем яйца с овощами и тостом с авокадо, на обед — медленные углеводы (рис, киноа, цельнозерновые макароны, фасоль) с протеином (рыба, мясо) и клетчаткой, на ужин — овощи и белок.

Для белоруски карантин стал временем, когда можно навести порядок в работе и завести полезные привычки.

— Я стараюсь проверять телефон только по необходимости и отводить конкретное время для решения конкретной задачи из планера. Это очень помогает не терять ритм и заканчивать день, чувствуя продуктивность. А еще раньше я много раз пыталась медитировать, но беспокойный мозг всегда сбивал с пути. Теперь мои практики более успешны, чувствую себя спокойнее.



Фото: из личного архива

Больше всего, признается Катя, ей на карантине не хватает контакта с людьми.

— Мы, конечно, регулярно устраиваем онлайн-встречи в зуме, но ничто не заменит крепкое объятие. Еще сложно без природы и свежего воздуха! Открываю окна настежь, но хочется прогулки по лесу или парку. Испанцы очень общительный народ, они скучают без шумных террас, вечернего променада, обсуждения вчерашнего матча. Многие называют меры чересчур жесткими: в соседних странах позволительно выходить на улицу, соблюдая правила безопасности и дистанцию, а в Испании это по-прежнему чревато штрафом. Можно только в магазин, аптеку и чтобы выгулять питомца.

«Научилась перекусывать фруктами и похудела»

Елена Секач переехала с мужем в США из Беларуси три года назад. В Нью-Йорке занялась стилизацией съемок, личным и корпоративным стилем и блогом с советами по этой теме.



Фото: Gleb Freeman, из личного архива

Работать из дома Лена и ее муж стали задолго до того, как началась пандемия. Но все равно, признается девушка, привычный образ жизни карантин сильно изменил.

— Все бытовые товары надо покупать заранее: салфетки для кухни за две недели, пресловутую туалетную бумагу аж за три. Доставки продуктов перегружены, а каждый лишний поход в магазин — рискованное мероприятие (пусть на входе и выдают маску с перчатками и контролируют наполняемость помещения). Привычные бьюти-процедуры — маникюр, окрашивание волос — теперь непозволительная роскошь. Я договорилась со своим парикмахером: состав для покраски волос с инструментами она отправила ко мне домой на такси. Осваивать новый навык пришлось мужу, но вроде бы все получилось: волосы на месте, — улыбается девушка.

Социальную изоляцию Лена постаралась использовать во благо: обзавелась полезными привычками в питании и даже похудела.

— До карантина я тщетно пыталась сбросить вес: ходила в зал, контролировала калории. Даже придумала для себя челлендж: выкладывала в социальную сеть каждое утро фото весов. Надеялась, что стыд перед людьми заставит продержаться дольше недели. Но постоянно срывалась. Но во время карантина запустила марафон по массовому разбору гардероба из десяти уроков с личными рекомендациями. Не было бюджета на дополнительных сотрудников, а работы стало в разы больше: ежедневная подготовка обучающих материалов, прямые эфиры. Кажется, что это баловство — но на самом деле очень изматывает. За две недели — минус 3 кг. Плюс, увлеченность работой помогает справиться со стрессом от происходящего. А благодаря закупке продуктов наперед появились полезные привычки в еде: перекусами стали фрукты, в основных приемах пищи теперь больше овощей вместо «тяжелой» еды, и я отказалась от сахара.



Фото: из личного архива

Как стилист Лена считает, что самоизоляция — хорошая возможность провести время с пользой для гардероба.

— Наведите порядок в своем пространстве, это положительно сказывается на самочувствии. Разберите шкаф. Устаревшие вещи, которые давно не носите, отдайте на благотворительность, изношенные — выбросьте. Сложите не сезонные вещи и обувь в коробки и уберите на хранение в ящики или шкафы. Загляните в шкатулку с украшениями. Может быть там есть потемневшая бижутерия или серебро, которое пора почистить? Продумайте новые комбинации из имеющихся в гардеробе вещей, сфотографируйте их и пользуйтесь тогда, когда после самоизоляции возникнет проблема с выбором наряда.



Фото: Иван Шатохин, из личного архива

Лена рассказывает, что карантин для нее однозначно стал «точкой роста»: спрос на услуги вырос.

— Но, конечно, сейчас всех волнует материальная составляющая, ведь пандемия сильно скажется на благе простых людей. В Америке выплачивают средства в помощь населению, дают беспроцентную отсрочку по кредиту. Если нет денег — можно не платить за свет, интернет, телефон, и ничего не отключат. Это капля в море, но лучше, чем ничего. Для меня сложнее всего быть далеко от родных, которые остались в Беларуси, переживать за них и не иметь возможности ничего сделать. Моя мама пенсионерка, живет в Ганцевичах. Больше десяти дней я не могла заказать для нее продукты через доставку: чтобы словить «окошко», ставила ежедневно будильник на три часа ночи и девять утра. Мы заняли позицию социально ответственных людей: хоть нам вирус вряд ли угрожает серьезными последствиями, мы можем стать звеном распространения и подвергнуть опасности других. Моя мама в группе риска дважды — из-за хронической гипертонии и возраста. Мне хочется верить, что и в моем родном городе кто-то подумает не только про себя, но и про таких, как она, и лишний раз останется дома.

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