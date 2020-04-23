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Автор хитов группы «Ласковый май» Алла Гольцева скончалась в Москве

23.04.2020 14:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автор хитов группы «Ласковый май» Алла Гольцева скончалась в Москве

Поэтесса группы «Ласковый май» Алла Гольцева скончалась в Москве 22 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Гольцевой было 74 года.

Продюсер напомнил, что поэтесса работала со многими артистами, включая таких звезд, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин.

Он добавил, что коллектив «Ласкового мая» и все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы.

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Поэтесса группы «Ласковый май» Алла Гольцева скончалась в Москве 22 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин....
 
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