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Камеры контроля скорости теперь будут работать ночью. Где, когда?

23.04.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 24 по 25 апреля в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улице Пионерской (район дома №50) и проспекте Машерова (район дома №67) будут работать мобильные датчики контроля скорости.

Камеры контроля скорости теперь будут работать ночью. Где, когда?

Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дороги ограничена 60 км/ч.

Камеры контроля скорости теперь будут работать ночью. Где, когда?

Также с 24 по 25 апреля в промежуток времени с 13:00 до 01:00 в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82) будут работать МДКС. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 60 км/ч.

Камеры контроля скорости теперь будут работать ночью. Где, когда?

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 24 по 25 апреля в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улице Пионерской (район дома №50) и проспекте Машерова (район дома №67) будут работать мобильные датчики...
 
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