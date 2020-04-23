Камеры контроля скорости теперь будут работать ночью. Где, когда?

Источник материала: Виртуальный Брест

С 24 по 25 апреля в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улице Пионерской (район дома №50) и проспекте Машерова (район дома №67) будут работать мобильные датчики контроля скорости.





Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дороги ограничена 60 км/ч.





Также с 24 по 25 апреля в промежуток времени с 13:00 до 01:00 в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82) будут работать МДКС. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 60 км/ч.





ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.