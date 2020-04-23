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На зло всему миру: АБФФ 30 апреля начнет женский чемпионат

23.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Бюро Исполнительного комитета АБФФ, по итогам которого было принято решение провести матчи первого тура чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года 30-го апреля.

Отметим, что у футболисток, контактировавших с возможными носителями вируса COVID-19, результаты тестов на его наличие оказались отрицательными.

Таким образом, новый сезон чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года начнется в следующий четверг. Подробное расписание стартового тура появится в разделе чемпионата в ближайшее время.

Напомним, старт чемпионата Беларуси среди женских команд отложен из-за коронаируса. Футболистки контактировали с возможными носителями COVID-19.

По состоянию на 22 апреля в Беларуси был официально выявлен 7281 случай COVID-19, сообщаорсь о смерти 58 пациентов.
 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялось заседание Бюро Исполнительного комитета АБФФ, по итогам которого было принято решение провести матчи первого тура чемпионата...
 
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