ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Осматривают с дронов, тушат возгорания с самолётов. Как в Беларуси следят за ситуацией на загрязнённых территориях

23.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе «В обстановке мира».

«И это будет угроза». Пожары в зоне ЧАЭС: опасность не в хранилище ядерных отходов

Осматривают с дронов, тушат возгорания с самолётов. Как в Беларуси следят за ситуацией на загрязнённых территориях

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов:
Надо отдать должное, что в течение нескольких последних лет или даже всех лет (потому что одним из инициаторов этого заповедника было и наше письмо – я был в должности главного радиолога сектора №1 в 1996 году) – мы тогда писали в Совмин, что нужно эти территории изолировать, засеять их молодыми саженцами и оставить. И потом уже учёные это доработали, специалисты сделали Полесский государственный радиоэкологический заповедник. Так вот люди, которые там работают, и директор нынешний – там уже новый директор относительно недавно – они в течение всех этих лет после Чернобыльской катастрофы максимально прикладывают усилия к ликвидации возможного возгорания. И даже, если было.

Сейчас они оснащены дронами – это более современная техника. И они со своих наблюдательных мест, не заходя на высокорадиоактивные точки, могут прогнозировать или просматривать эту территорию – что там делается. И в случае возникновения даже малейшего возгорания, применяют средства тушения с помощью воздушных различных устройств. Имею в виду – с самолётов. Это люди – уже своего рода ликвидаторы нынешнего времени. Они работают вахтовым методом.

Люди в материале: Владимир Каменков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе «В обстановке мира». «И это будет угроза». Пожары в зоне ЧАЭС: опасность не в хранилище ядерных отходов
 
Новости дня
Новости разные
 
У магазина Xiaomi в Беларуси снова скидки до 30%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика