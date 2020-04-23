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Осматривают с дронов, тушат возгорания с самолётов. Как в Беларуси следят за ситуацией на загрязнённых территориях
Источник материала: СТВ
Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе
Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов:
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Осматривают с дронов, тушат возгорания с самолётов. Как в Беларуси следят за ситуацией на загрязнённых территориях
Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе «В обстановке мира». «И это будет угроза». Пожары в зоне ЧАЭС: опасность не в хранилище ядерных отходов
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