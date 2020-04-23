Видео о том, как мама-леопард переводила детёнышей через дорогу, показало всю тяжесть материнства

Источник материала: ОНТ

Посетителям национального парка Крюгера на юге Африки очень повезло. Им удалось увидеть, как семейство леопардов решило перейти дорогу прямо перед автомобилистами.

В национальном парке ЮАР данное зрелище считается огромной редкостью. Мама-леопард затаилась, пристально проверяя, есть ли опасность. Однако посетители парка, проезжая мимо, заметили хищное семейство. Они решили остановиться, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Поначалу самка боялась, но потом осмелилась перейти дорогу. Когда она оказалась посреди дороги, то поняла, что детёныши отказались от этой затеи и остались в кустах. Тогда мама решила вернуться назад, поскольку её малыши так и не сдвинулись с места.

Спустя некоторое время она попыталась ещё раз. Детёныши были уже более послушными и следовали за мамой. Однако ближе к концу дороги один из детёнышей устал и решил улечься прямо на дороге. Тогда самка сама схватила его и перенесла через дорогу.





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