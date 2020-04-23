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Стартовала республиканская акция «Послание ветерану»

23.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоялось заседание Республиканского координационного совета молодежных парламентов.

Во время его проведения был дан старт республиканской акции «Послание ветерану», приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы.

Участники выступили с инициативой поздравить ветеранов Великой Отечественной войны со всех уголков Беларуси, в том числе и Минской области, отправив им открытки, разработанные на основе рисунков победителей и призеров республиканского конкурса «Салют Победы!».

Кроме этого, были намечены планы деятельности совета по каждому направлению: международное сотрудничество, информационное продвижение, социальные инициативы и развитие школьного самоуправления. В числе задач — формирование социальной и гражданской активности детей и молодежи, подготовка их к участию в жизни государства и общества, осознание своей роли в нем.

 
 
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В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоялось заседание Республиканского координационного совета молодежных...
 
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