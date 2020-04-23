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«Наш заповедник, как буфер». Есть ли опасность переноса радионуклидов из горящей зоны ЧАЭС в Беларусь

23.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира».

МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать»

«Наш заповедник, как буфер». Есть ли опасность переноса радионуклидов из горящей зоны ЧАЭС в Беларусь

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
При пожаре, есть научное обоснование, что подъём радионуклидов есть. Но также научно доказано, что перенос их на незначительное расстояние. То есть на расстоянии 100 метров – это уже в десятки раз меньше, а на расстоянии 1-2 километров – это в тысячи раз меньше, чем поднялось. Соответственно, если брать наш заповедник, то это как буфер. Сегодня территория заповедника – порядка 50 километров. И перенестись с территории Украины на нашу территорию – это даже невозможно!

Хочу ещё добавить с той точки зрения, что у нас на границе в Украиной есть научная станция «Масаны». Там люди работают в круглосуточном режиме. И там, в связи с этим пожаром идёт обязательный мониторинг 4 раза в сутки радиационной обстановки. И радиационная обстановка даже на границе не изменялась. То есть в зоне, где находится этот бытовой корпус, у нас среднегодовое – порядка 50 микрозиверт в час. Пожары идут – обстановка остается такая же. То есть 0,49-0,48 – то есть даже ниже.

Вы понимаете, что радиационная обстановка меняется в течение года. Зима – ниже, летом – выше. Соответственно, среднегодовая – она как средняя по больнице. Поэтому никакой угрозы для нас нет. И как раньше было отмечено, ещё спасло нас то, что ветер дул в Украину. Ну, у кого горит, к тому и направляется. Поэтому не нужно переживать.

Люди в материале: Пётр Николаенко

 
 
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Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира». МЧС об америции: «Наука вплотную...
 
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