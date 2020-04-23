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«Наш заповедник, как буфер». Есть ли опасность переноса радионуклидов из горящей зоны ЧАЭС в Беларусь
Источник материала: СТВ
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе
Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Вы понимаете, что радиационная обстановка меняется в течение года. Зима – ниже, летом – выше. Соответственно, среднегодовая – она как средняя по больнице. Поэтому никакой угрозы для нас нет. И как раньше было отмечено, ещё спасло нас то, что ветер дул в Украину. Ну, у кого горит, к тому и направляется. Поэтому не нужно переживать.
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«Наш заповедник, как буфер». Есть ли опасность переноса радионуклидов из горящей зоны ЧАЭС в Беларусь
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира». МЧС об америции: «Наука вплотную...
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