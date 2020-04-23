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МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать»
Источник материала: СТВ
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе
Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Сегодня наука уже вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать. Поэтому я бы не пугал людей, потому что люди насмотрятся наших передач, и потом начинается какая-то боязнь.
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МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать»
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира». «И это будет угроза». Пожары в зоне...
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