ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать»

23.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира».

«И это будет угроза». Пожары в зоне ЧАЭС: опасность не в хранилище ядерных отходов

МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать»

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Горит не в Полесском заповеднике, горит на Украине. И горит на Украине от атомной станции до ближайшей точки нашей территории – 12 километров. Горит на сегодняшний день где-то между атомной станцией и заповедником порядка 6-7 километров расстояние. Я был там перед выходными, и мы делали облёт специально, посмотреть, какая ситуация складывается.

Второй вопрос – мы всех пытаемся пугать сегодня америцием. Но америций – это продукт распада плутония-241. Идёт пока распад, да, он немножко растёт – уровень. И прогнозируется, что он будет расти до 2056 года.

Сегодня наука уже вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать. Поэтому я бы не пугал людей, потому что люди насмотрятся наших передач, и потом начинается какая-то боязнь.

Люди в материале: Пётр Николаенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира». «И это будет угроза». Пожары в зоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Федерер и Надаль призвали объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика