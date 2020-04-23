Мужчина погиб на производстве в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Трагедия произошла днем 23 апреля. По предварительной информации, работника одного из предприятий города смертельно травмировало электрическим током.





Несчастный случай произошел в здании бывшей котельной на ул. Промышленной. Фото с места трагедии читателя Intex-press

Сразу несколько читателей сообщили в редакцию Intex-press о гибели человека на производстве сегодня днем.

По словам горожан, несчастный случай произошел в здании бывшей котельной на ул. Промышленной, погибшему мужчине около 50 лет, он смертельно травмирован электрическим током.

Источники Intex-press в контролирующих органах информацию о гибели человека на производстве подтвердили, однако обстоятельства пока не сообщают: в данный момент на месте трагедии работают следователи.

Известно лишь, что погибший мужчина 1970 года рождения работал в одном из филиалов РУП «Брестэнерго» и его обнаружили в трансформаторной будке.