Кажется, на видео сняли самого спокойного кота в мире. Просто взгляните, что он смог выдержать

Источник материала: Tut.by

Коты очень не любят, когда их раздражают, но бывают исключения. Например, кот из этого видео практически никак не реагирует на маленькую собачку, которая изо всех сил пытается вывести его из себя! Собака очень назойлива, но коту все равно. Выглядит это очень забавно, в чем вы можете убедиться сами.