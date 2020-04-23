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Toyota показала конкурента Nissan Juke - это новый Yaris Cross
Источник материала: Tut.by
Изначально свой новый субкомпактный
Новинка называется Yaris Cross и, как нетрудно догадаться, делит платформу GA-B (одна из разновидностей архитектуры TNGA для маленьких автомобилей) с новым
Известно также, что дорожный просвет у Yaris Cross на 30 мм больше, чем у исходника, а об объеме багажника японцы не обмолвились ни словом. Задний диван, разделенный в пропорции 40:20:40, складывается, также обещан штатный органайзер, с помощью которого отсек под поклажу можно делить на две части. За доплату для Yaris Cross предложат электропривод задней двери.
Пока для «паркетника» заявлена одна силовая установка, причем гибридная — на основе работающего по экономичному циклу Аткинсона 1,5-литрового бензинового моторчика с тремя цилиндрами, ассистирует которому электродвигатель, подключающий заднюю ось на скользком покрытии. Пиковая отдача установки — 116 лошадиных сил.
В нынешней иерархии кроссоверов Toyota новая модель встанет на ступеньку ниже CH-R. Выпуск Yaris Cross будет налажен на французском заводе компании — в год планируется собирать около 150 тысяч единиц кроссовера. Правда, в продаже новый соперник Nissan Juke, Ford Puma и Renault Captur появится не раньше лета 2021 года.
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Сегодня Toyota полностью рассекретила внешность своего самого маленького в гамме кроссовера - Yaris Cross.
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