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В выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ

23.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ
В предстоящие выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ, сообщил заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики главного управления Госавтоинспекции милиции общественной безопасности МВД Денис Ставский.

«В предстоящие выходные ГАИ, как и вся милиция в целом, будет работать в усиленном режиме. Все усилия будут направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения, особенно в местах посещения мест захоронения, а также на профилактические мероприятия для недопущения управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также лицами, не имеющими права управления и на пропуск пешеходов на пешеходных переходах. Мы также рекомендуем гражданам выбирать определенные дни для посещения кладбищ и ограничить контакты с пожилыми людьми», — отметил Денис Ставский.

Во избежание заторовых ситуаций с учетом опыта предыдущих лет проработаны схемы организации дорожного движения. Все необходимые материалы и планируемые схемы изменения дорожного движения размещены на сайте МВД.

«Еще раз хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения и попросить быть предельно внимательными на дорогах, уважать друг друга и строго выполнять требования ПДД, а также обращать внимание на дорожные знаки в случае изменения организации дорожного движения», — подчеркнул Денис Ставский. Он добавил, что сотрудники ГАИ нацелены на оказание всемерной помощи водителям, которые попали в затруднительную ситуацию.

По информации БелТА

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