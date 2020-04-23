Ученые: 2020 год может стать самым жарким в истории

Источник материала: Ежедневник

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Так считает целый ряд европейских и американских ученых.

Прошлый год уже стал самым жарким в истории наблюдений, скорее всего, нынешний год превзойдет его, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Times.

По данным американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA), первые три месяца 2020 года уже стали одними из самых жарких в истории наблюдений — они заняли второе место после рекордных температур первых трех месяцев 2016 года. Ученые NOAA прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким в истории наблюдений с вероятностью 75% и войдет в пятерку лет с самой высокой температурой с вероятностью 99,9%.

Особенно активно повышается температура в Европе — средняя температура здесь повысилась на 2°C с XIX века против 1,1°C в мире в целом. Как отмечают в службе отслеживания климатических изменений Copernicus, финансируемой властями ЕС, 11 из 12 самых жарких лет в истории наблюдений в Европе приходятся на период с 2000 года. По словам Роуэна Саттона, директора по климатическим исследованиям британского Национального центра наук об атмосфере при Редингском университете, это связано с двумя основными факторами: во-первых, суша в целом нагревается быстрее, чем океан, а во-вторых, более активному нагреванию способствует снижение загрязнения воздуха в Европе, из-за чего поверхность земли также нагревается быстрее.