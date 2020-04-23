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Как изменится рынок микрофинансирования по прогнозам специалистов Нацбанка?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Микрокредиты в стране будут выдавать по новым правилам. В Нацбанке пояснили несколько важных нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То есть если вы взяли в долг у такой организации 200 рублей, сумма процентов не может превышать 400 рублей, штрафа за просрочку – 100 рублей. Сохранится возможность досрочно погасить заем, а также установка верхнего предела ставок по микрозаймам.
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Новости Беларуси. Микрокредиты в стране будут выдавать по новым правилам. В Нацбанке пояснили несколько важных нововведений, сообщили в программе Новости «24...
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