Лукашенко назначил руководителей «Беллесбумпрома» и «Белшины»

Председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности стал Михаил Касько. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна.





Генеральным директором ОАО «Белшина» назначен заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.





Президент дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. Он занимал должность председателя комитета государственного имущества в облисполкоме.