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Лукашенко назначил руководителей «Беллесбумпрома» и «Белшины»
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы: назначены руководители «Беллесбумпрома», «Белшины» и зампредседателя Гродненского облисполкома, сообщает пресс-служба главы государства.
Председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности стал Михаил Касько. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна.
Генеральным директором ОАО «Белшина» назначен заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.
Президент дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. Он занимал должность председателя комитета государственного имущества в облисполкоме.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы: назначены руководители «Беллесбумпрома», «Белшины» и зампредседателя Гродненского...
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