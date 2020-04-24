Нацбанк дал рекомендации микрофинансовым организациям по снижению ставок и отсрочке платежей на фоне COVID-19

Источник материала: ОНТ

Национальный банк рекомендует поддержать клиентов, которые оказались в сложной финансовой ситуации на фоне пандемии.

Это касается микрофинансовых организаций, которым предлагают снизить ставки, а также предоставить отсрочку платежей. А за тем, чтобы ни одно обращение от граждан в непростое время не осталось без внимания, будут следить.

Ранее главный финансовый регулятор рекомендовал банкам предоставить кредитные каникулы гражданам, которые стали зарабатывать меньше или вовсе остались без работы. Речь об отсрочках погашения займа и уплаты процентов за пользование им. Одновременно рекомендуется продлить и сроки возврата кредита.

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