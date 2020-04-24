Порядок должен стать нерушимым правилом

Когда же люди, наконец, начнут любить чистоту и порядок?.. В современном мире все гонятся за новыми технологиями, но об окружающей среде думают далеко не многие.





К сожалению, зачастую людям не хватает культуры поведения, и у многих уже вошло в привычку оставлять после себя горы мусора в местах отдыха: в лесах, по берегам рек и водоемом, а иногда и возле своих домов. И это очень печально…





Сотрудники Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды чистоту и порядок в районе держат на постоянном контроле. И активно используют законодательство. За создание несанкционированных свалок выдаются предписания по устранению нарушений, а невыполнение их может привести к административной ответственности. Радостно, что после этого свалки устраняются, но печально, что люди по-прежнему сорят…

– Если сами жители будут так обращаться с природой, ситуация только ухудшится, – уверена инспектор Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Хмельницкая. – После уборки мусора совсем по-другому смотрятся чистые леса и поляны, на которых еще не раз смогут расположиться и отдохнуть семейные и дружеские компании. Но, только не надо мусорить!

Лидия СУДНИКОВИЧ.