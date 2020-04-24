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Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Николай Юстинович Пекун из деревни Купятичи

24.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их осталось лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» и Пинского районного исполнительного комитета расскажут о каждом из них.

Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Николай Юстинович Пекун из деревни Купятичи

Николай Юстинович Пекун живет в д. Купятичи. 3 сентября этого года он отметит 95-летний юбилей.

Родился Николай Юстинович в простой крестьянской семье, в которой воспитывалось трое детей. Начальное образование получил в Купятичах, затем продолжил в Пинске в ремесленном училище. Уже в Киеве Николай получил специальность судомеханика. В мае 1941 года его отправили на практику механиком в Днепровское речное пароходство, где Николая и застала война. Вместе с другими перевозил с левого на правый берег Днепра на пароходах и баржах солдат Советской Армии, танки, артиллерию, а назад – раненых.

Николаю Юстиновичу врезался в память такой эпизод: «Немцы подошли к Днепру и начали обстрел. Снаряд попал в наш пароход, когда шли порожняком. Я заскочил в кубрик и схватил китель, но судно накренилось, и я быстро выбежал на палубу, выпрыгнул за борт. Судно пошло ко дну», – рассказал ветеран.

Всех спасшихся членов команды отправили в Киев, а училище эвакуировали в Астрахань. Там Николай Юстинович окончил учебу и устроился механиком парохода в Волго-Каспийское пароходство. Основная задача – ловля рыбы для поставок на фронт.

В 1943 году, когда Николаю исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Служил он на Северном Кавказе в г. Моздок. Потом окончил школу младших командиров в Грозном и в марте 1944 года его в звании младшего лейтенанта отправили на фронт. Воевал в 569-м минометном полку Закарпатского военного округа 1-го Украинского фронта, в 43-м гвардейском артиллерийско-тактическом полку, 87-м гвардейском минометном полку.

С боями прошел Николай Юстинович Польшу, Чехословакию, Германию, участвовал в штурме Берлина. За доблестную службу имеет Благодарность от Верховного главнокомандующего, награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», орден Отечественной войны 2-й степени и многие другие.

После окончания войны Николай Юстинович продолжил службу в Германии, Чехословакии, Австрии, Украине в разных родах войск. В 1953 году военкомат направил его на учебу в авиационное училище, где Николай получил воинское звание техник-лейтенант авиации по прицелам бомбометания. Вскоре демобилизовался, вернулся на родину, в Купятичи. Долгое время работал в Пинском речном порту на катерах и баржах механиком.

Женился Николай Юстинович на местной девушке Ольге Степановне Стрелец. В семье выросли три сына – Николай, Валерий и Геннадий. Сейчас бабушку с дедушкой радуют восемь внуков и трое правнуков.

Инна УРБАНОВИЧ

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