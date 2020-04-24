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С положительными результатами на COVID-19 в Пинской центральной больнице — 6 человек
24.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Мы поинтересовались у главного врача УЗ "Пинская центральная больница" Сергея Ивановича КОНЮХА эпидемиологической ситуацией в городе.
— В последние дни на излечении в центральной больнице находятся от 60 до 70 пациентов с пневмониями, в том числе и из прилегающих районов, — рассказывает собеседник.
— Пинск долго оставался относительно спокойным городом в плане отсутствия подтвержденных случаев COVID-19…
— К сожалению, на сегодняшний день (23 апреля — прим. редакции) наш город уже не исключение: с положительными результатами на COVID-19 в центральной больнице — 6 человек. Состояние у всех стабильное.
— Центральная больница готова к дальнейшему, в том числе и не самому лучшему сценарию развития событий?
— Имеются оперативный план поэтапного перепрофилирования коечного фонда, который предусматривает все противоэпидемические мероприятия при изменении ситуации, в достатке медоборудование, средства индивидуальной защиты.
Комментарий взяла Наталья КИРКОВЕЦ
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Мы поинтересовались у главного врача УЗ "Пинская центральная больница" Сергея Ивановича КОНЮХА эпидемиологической ситуацией в городе. — В последние дни на...
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