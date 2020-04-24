С положительными результатами на COVID-19 в Пинской центральной больнице — 6 человек

Источник материала: Пинский Вестник

Мы поинтересовались у главного врача УЗ "Пинская центральная больница" Сергея Ивановича КОНЮХА эпидемиологической ситуацией в городе.



— В последние дни на излечении в центральной больнице находятся от 60 до 70 пациентов с пневмониями, в том числе и из прилегающих районов, — рассказывает собеседник.



— Пинск долго оставался относительно спокойным городом в плане отсутствия подтвержденных случаев COVID-19…



— К сожалению, на сегодняшний день (23 апреля — прим. редакции) наш город уже не исключение: с положительными результатами на COVID-19 в центральной больнице — 6 человек. Состояние у всех стабильное.



— Центральная больница готова к дальнейшему, в том числе и не самому лучшему сценарию развития событий?



— Имеются оперативный план поэтапного перепрофилирования коечного фонда, который предусматривает все противоэпидемические мероприятия при изменении ситуации, в достатке медоборудование, средства индивидуальной защиты.



Комментарий взяла Наталья КИРКОВЕЦ